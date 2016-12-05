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|Разведение и содержание
Все о разведении и содержании пчел.
Подфорумы: Общие вопросы и темы, Весна, Лето, Подготовка к зиме и зимовка, Методы и технологии содержания пчёл, Размещение пасек, Роение пчёл, Колодное (бортевое) пчеловодство
За разделом следят Moderators, Admin, Олег сын Владимира
|1,040
|293,526
| Вчера, 21:35
Тема: ДАДАН 2-х корпусный
Автор: СПАВЛОВИЧ
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|Матководство
Все, что связано с матками: их получение, оплодотворение, продажа, покупка, пересылка, смена, подсадка и т.д. и т.п.
Подфорумы: Технологии вывода маток, Производители и поставщики маток, Облет и подсадка маток, Селекционно-племенная работа, Оборудование для матководства и его применение, Другое, Закрытые темы раздела матководство
За разделом следят Moderators, Admin, AIF
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|87,482
| Вторник, 09 Апреля 2024, 21:52
Тема: Брачные вылеты маток
Автор: ponchik
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|Кочевое пчеловодство
Разведение и содержание пчёл в павильонах, прицепах, платформах и т.д. Тонкости и проблемы кочевок на передвижных пасеках
За разделом следят Moderators, Борис Ос., Admin, ВЛАДМИР
|108
|57,139
| Вторник, 09 Апреля 2024, 14:17
Тема: Вопросы начинающего кочевника
Автор: bleydel
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|Породы пчёл
Все о породах пчёл: признаки, отличия, особенности и т.д.
За разделом следят Moderators, Admin, старатель
|198
|121,633
| Пятница, 19 Апреля 2024, 18:35
Тема: Сохранение местной (не гибр...
Автор: Bot_pchelovod
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|Инвентарь и оборудование
|Всё о заводском, изготовленном самостоятельно и доработанном инвентаре и оборудовании для работы пчеловодов на пасеке.
За разделом следят Moderators, apika, Bee happy, Admin, ВЛАДМИР
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|149,691
| Вчера, 23:14
Тема: Мой взгляд на изоляторы
Автор: Gardiniero
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|Подкормки и добавки
Всё о добавках и подкормках: обо всём чем пчеловод кормит пчёл и добавляет для них, а также о способах таких подкормок.
За разделом следят Moderators, Admin, Олег сын Владимира
|107
|24,002
| Пятница, 19 Апреля 2024, 2:59
Тема: Весенняя подкормка
Автор: Bot_pchelovod
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|Продукты пчеловодства
Пчелы дают не только мед, но и воск, прополис и другие продукты. Обо всех этих продуктах рассказано в этом разделе.
Подфорумы: Мёд, Пыльца (перга), Прополис, Воск, Маточное молочко, Пчелиный подмор, Пчелиный яд, Лечение различных заболеваний, Кулинарные рецепты
За разделом следят Moderators, Admin, Олег сын Владимира
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|47,313
| Вчера, 21:09
Тема: перетопка воска
Автор: Коновал
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|Явления, болезни и вредители пчёл
Всё о заболеваниях и вредителях пчёл, явлениях оказывающих негативное влияние, лекарственных препаратах, методах лечения и профилактики. "Народные и природные" рекомендации по лечению заболеваний пчёл.
Подфорумы: Обработка, Птицы и млекопитающие, Болезни расплода, Слет пчелосемей, Борьба с клещом варроа и акарапис, Насекомые и паразиты, Болезни пчел
За разделом следят Moderators, Admin
|522
|97,039
| Сегодня, 0:26
Тема: Нозематоз
Автор: volmar_georg
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|Пчеловодство как бизнес
|Все о реализации продукции пчеловодства. Где, по чем, кому. Вопросы о таре, фасовке, упаковке, хранении, перевозке. Коммерческих взаимоотношениях между пчеловодами и организацями.
Подфорумы: Общие вопросы бизнес-пчеловодства, Цены и ценообразование, Экономика пчеловодства, Вопросы реализации продукции пчеловодства, Закрытые темы
За разделом следят Moderators, Admin, AIF
|521
|96,009
| Пятница, 26 Апреля 2024, 15:04
Тема: Мнения об узбекских пакетах
Автор: николай6474
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|Статистика пчеловодства
В этом разделе методом опроса пчеловодов сводятся данные по различным показателям пчеловодной отрасли
За разделом следят Admin, Moderators, AIF
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|8,825
| Четверг, 18 Января 2024, 10:26
Тема: медосбор по регионам и обла...
Автор: Marsello
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|Темы, временно на премодерации
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Тема: ----
Автор: ----
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|14,268
| Среда, 08 Февраля 2017, 3:37
Тема: подкормка помадкой
Автор: petrovck
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|Производители пчеловодам
Раздел форума посвященный общению непосредственно производителей с нами, потребителями-пчеловодами. Здесь допускается рассказ о новых разработках, оборудовании, программ, книг и т.д., обсуждение, советы и рекомендации.
За разделом следят Moderators, Admin, Олег сын Владимира
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|17,510
| Пятница, 12 Апреля 2024, 15:20
Тема: Гидростанции для пасеки
Автор: Shadow
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|Идеи пользователей форума в жизнь
Часто на страницах нашего форума возникают темы люди в которые делают нужные и интересные проекты, этот раздел специально для них.
Подфорумы: Идеи в разработке, Реализованные идеи, Закрытые, Рег-Te-Ma
За разделом следят ОлАн, Admin
|140
|16,577
| Пятница, 26 Апреля 2024, 21:54
Тема: Дочь Элит
Автор: ОлАн
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|Обучение пчеловодству
Раздел, посвященный, всем аспектам, связанным с пчеловодным образованием.
За разделом следят Moderators, Admin, Олег сын Владимира
|48
|3,679
| Воскресенье, 21 Апреля 2024, 15:55
Тема: Обучение ИО
Автор: barskuk1
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|Медоносная база пчеловодства
Все о медоносных растениях, цветении, медопродуктивности, посадках и т.д.
Подфорумы: Медоносы в растительных сообществах, Виды растений-медоносов, Фенология медоносов, Нектаропродуктивность медоносов и угодий, Технология возделывания медоносов, Пыльценосные растения
За разделом следят Moderators, Admin, ВЛАДМИР, druid_ka
|334
|20,781
| Четверг, 25 Апреля 2024, 21:08
Тема: ПОМОГИТЕ ОПРЕДЕЛИТЬ РАСТЕНИЕ
Автор: Bot_pchelovod
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|Закон и пчеловодство
Пчеловодство в законах, правилах, ГОСТах, нормах, и т.д.
За разделом следят Moderators, Admin
|236
|39,048
| Вчера, 20:58
Тема: Законопроект по маркировке ...
Автор: Мордасов Владимир
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|Объединение пчеловодов
Все об общественных, международных, российских, республиканских, местных обществах, союзах и объединениях пчеловодов.
Подфорумы: Апимондия 2013, Съезд "Пчеловод.ИНФО - 2008", Съезд "Пчеловод.ИНФО - 2009", Съезд "Пчеловод.ИНФО - 2010", Съезд "Пчеловод.ИНФО - 2011", Съезд "Пчеловод.ИНФО - 2012", Съезд "Пчеловод.ИНФО - 2013", Съезд "Пчеловод.ИНФО - 2014", Съезд "Пчеловод.ИНФО - 2015", Съезд "Пчеловод.ИНФО - 2016", Съезд "Пчеловод.ИНФО - 2017", Съезд "Пчеловод.ИНФО - 2018, Съезд "Пчеловод.ИНФО - 2019
За разделом следят Moderators, Admin, Алкор, Борис Ос.
|258
|21,138
| Четверг, 22 Февраля 2024, 12:45
Тема: Международный IV съезд пром...
Автор: n-farmer
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|Пчеловод и общество
|Все, что связано с взаимоотношениями пчеловодов с окружающими людьми, соседями, организациями и т.д..
За разделом следят Moderators, Admin, Алкор, Хенкер, Борис Ос.
|264
|22,188
| Понедельник, 04 Марта 2024, 11:51
Тема: Обращение к руководству пер...
Автор: ponchik
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|Этой ярмарки краски ...
Здесь общаемся о медовых ярмарках, пчеловодных праздниках и т.д.
За разделом следят Moderators, Admin, Олег сын Владимира
|19
|202
| Пятница, 17 Марта 2023, 11:40
Тема: Мёд из грецкого ореха
Автор: АНДРЕЙ1976
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|Пчело-интернет
|Здесь всё о пчёлах из интернет пространства: любые обсуждения, объединенные тематикой "пчеловодство и интернет"
За разделом следят Moderators, Admin, Олег сын Владимира
|79
|4,029
| Воскресенье, 21 Апреля 2024, 17:05
Тема: YouTube канал Белорусское П...
Автор: ivtodi
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|Юмор пчеловодов
В этом разделе все интересные, смешные и забавные истории и байки с участием пчел и пчеловодов.
За разделом следят Moderators, Admin, Олег сын Владимира
|54
|7,844
| Понедельник, 19 Февраля 2024, 17:24
Тема: Юмор
Автор: Бугор
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|Обсуждаем статьи, размещенные на форуме
Здесь идет обсуждение статей, которые размещены пользователями на нашем форуме.
За разделом следят Admin, Moderators, Олег сын Владимира
|59
|4,250
| Четверг, 11 Апреля 2024, 4:51
Тема: "Как будто душ приняли"
Автор: vikchem
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|Вроде о пчеловодстве, а вроде и нет ...
Форум который не имет определенной тематики, но при этом все же о пчеловодстве ...
За разделом следят Admin, Moderators, Олег сын Владимира
|67
|10,504
| Среда, 17 Апреля 2024, 8:41
Тема: Пчеловодство под угрозой ис...
Автор: v888v
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|Кооперация и сотрудничество пчеловодов
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|295
| Четверг, 04 Мая 2023, 11:18
Тема: Ищем пчеловода для работы н...
Автор: Дмитрий Елистратов
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|Закрытые темы
|770
|25,084
| Суббота, 06 Мая 2017, 14:50
Тема: «Улей и вольное движение во...
Автор: Геннадий Козлов
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|Северо-западный регион
Подфорумы: Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, Карелия, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область, Республика Коми
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| Вчера, 23:56
Тема: На ленинградских пасеках
Автор: Антоха с Романовки
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|Центральный регион
Подфорумы: Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область, Московская область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область
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| Сегодня, 0:19
Тема: Подмосковное пчеловодство
Автор: Ruslan888
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|Южный регион
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| Вчера, 22:29
Тема: Пчеловодство Ставрополья
Автор: Николай С
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|Приволжский регион
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| Вчера, 20:36
Тема: пчеловоды вятского края
Автор: ВАВасильевич
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|Сибирский регион
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| Вчера, 22:39
Тема: На завалинке, в Алтайском крае
Автор: алексей 71
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|Уральский регион
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| Вчера, 20:59
Тема: Погода, пчеловод и пчелы
Автор: tsajad
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|Дальневосточный регион
Подфорумы: Амурская область, Еврейская Автономная Область, Камчатская область, Магаданская область, Приморский край, Сахалин, Хабаровский край, Якутия
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| Вторник, 02 Апреля 2024, 4:20
Тема: Приморское пчеловодство.
Автор: Александр 1979
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Автор: ----
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|Украина
Подфорумы: Восточная, Западная, Северная, Центральная, Южная
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|10,965
| Понедельник, 25 Марта 2024, 8:20
Тема: Пчеловодство в Новороссии
Автор: Валент
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|Среднеазиатский регион
Подфорумы: Казахстан
За разделом следят Admin, Moderators, Саня
|17
|7,266
| Среда, 30 Августа 2023, 7:52
Тема: Пчеловодство в Казахстане
Автор: микола з ляховы
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|Беларусь
За разделом следят Admin, Moderators, Александр-Беларусь
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|102,853
| Среда, 24 Апреля 2024, 20:28
Тема: погода в Белоруссии
Автор: григорий 1205
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|Балтийский регион
За разделом следят Admin, Moderators, Карлов
|6
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| Вторник, 03 Ноября 2020, 20:57
Тема: пчеловоды Финляндии
Автор: pchelovod
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|Закавказский регион
За разделом следят Admin, Moderators
|8
|910
| Воскресенье, 04 Февраля 2024, 18:20
Тема: пчеловодство в Грузии
Автор: asbalo
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|Молдова
За разделом следят Admin, Moderators, Карлов
|12
|1,136
| Понедельник, 24 Июля 2023, 11:09
Тема: Как дела в Молдове?
Автор: жужуля
|
|Евросоюз
За разделом следят Admin, Moderators, Карлов
|32
|27,504
| Вторник, 16 Апреля 2024, 18:32
Тема: Уголок "пчеловодов" Испании
Автор: ponchik
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|Закрытые темы
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|276
| Понедельник, 05 Декабря 2016, 17:58
Тема: Отчет Евро Союза за 2013 год
Автор: v35737
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|Всё о форуме
Здесь нужно задавать любые вопросы, связанные с работой форума, предлагать, то, что вы хотели бы видеть на форуме. Какие разделы добавить, что удалить.
Здесь же публикуются новости форума.
Подфорумы: Устранение неполадок, Новости форума, Предложения и пожелания
За разделом следят Moderators, Admin
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|12,068
| Воскресенье, 14 Апреля 2024, 20:33
Тема: Форум + telegram
Автор: старатель
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|Сайты, поддерживающие форум.
Непременно посетите эти сайты. Там Вы найдете очень много дополнительной полезной практической информации по пчеловождению.
За разделом следят Moderators, Admin, Борис Ос.
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| Четверг, 04 Января 2024, 14:34
Тема: "Пчеловодное дело"
Автор: Pasechnik-spb
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|Реклама
Раздел, в котором и только в котором разрешаются объявления пчеловодов рекламного характера. Все объявления должны быть связаны с пчеловождением. Публикация сообщений в этом разделе возможна только после 10 полезных сообщений в пчелофорумах.
Администрация форума не несет ответственности за содержание объявлений и оставляет за собой право не допускать объявления к публикации без объяснения причин.
Все объявления будут добавляться (станут видимыми для всех) ПОСЛЕ одобрения их модераторами форума!!!
Подфорумы: Реклама / Продам, Реклама / Куплю, реклама / приглашаем на работу, Архив, Адреса пчело-магазинов, пчелохозяйств и пр., Только адреса, только контакты!
За разделом следят Moderators, Admin
|5,438
|107,050
| Вчера, 18:41
Тема: Продажа пчел, пакетов и маток
Автор: Bot_pchelovod
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