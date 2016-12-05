    Объединенный пчеловодческий форум | Пчеловодство | Пчеловод.ИНФО
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> В помощь начинающим пчеловодам

  Форум Тем Ответов Последнее сообщение
[X] Здесь помогают начинающим заниматься пчёлами!
Этот раздел нашего форума СПЕЦИАЛЬНО посвящается вопросам новичков и начинающих пчеловодов. Начинающие пчеловоды! Именно здесь можно спросить всё, что вас интересует или в чем вы сомневаетесь в ваших первых шагах занятия пчеловождением - вас выслушают и окажут посильную помощь.
Подфорумы: Закрытые темы
За разделом следят apika, Admin, Moderators, Александр57, Олег сын Владимира
 3,929 197,571 [>|] Вчера, 19:56
Тема: Оперативный ответ новичкам.
Автор: andr.m

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> Практическое пчеловодство

  Форум Тем Ответов Последнее сообщение
[X] Разведение и содержание
Все о разведении и содержании пчел.
Подфорумы: Общие вопросы и темы, Весна, Лето, Подготовка к зиме и зимовка, Методы и технологии содержания пчёл, Размещение пасек, Роение пчёл, Колодное (бортевое) пчеловодство
За разделом следят Moderators, Admin, Олег сын Владимира
 1,040 293,526 [>|] Вчера, 21:35
Тема: ДАДАН 2-х корпусный
Автор: СПАВЛОВИЧ
[X] Матководство
Все, что связано с матками: их получение, оплодотворение, продажа, покупка, пересылка, смена, подсадка и т.д. и т.п.
Подфорумы: Технологии вывода маток, Производители и поставщики маток, Облет и подсадка маток, Селекционно-племенная работа, Оборудование для матководства и его применение, Другое, Закрытые темы раздела матководство
За разделом следят Moderators, Admin, AIF
 608 87,482 [>|] Вторник, 09 Апреля 2024, 21:52
Тема: Брачные вылеты маток
Автор: ponchik
[X] Кочевое пчеловодство
Разведение и содержание пчёл в павильонах, прицепах, платформах и т.д. Тонкости и проблемы кочевок на передвижных пасеках
За разделом следят Moderators, Борис Ос., Admin, ВЛАДМИР
 108 57,139 [>|] Вторник, 09 Апреля 2024, 14:17
Тема:  Вопросы начинающего кочевника
Автор: bleydel
[X] Породы пчёл
Все о породах пчёл: признаки, отличия, особенности и т.д.
За разделом следят Moderators, Admin, старатель
 198 121,633 [>|] Пятница, 19 Апреля 2024, 18:35
Тема: Сохранение местной (не гибр...
Автор: Bot_pchelovod
[X] Инвентарь и оборудование
Всё о заводском, изготовленном самостоятельно и доработанном инвентаре и оборудовании для работы пчеловодов на пасеке.
При поддержке: ФасовкаМёда.RU

За разделом следят Moderators, apika, Bee happy, Admin, ВЛАДМИР
 1,246 149,691 [>|] Вчера, 23:14
Тема: Мой взгляд на изоляторы
Автор: Gardiniero
[X] Подкормки и добавки
Всё о добавках и подкормках: обо всём чем пчеловод кормит пчёл и добавляет для них, а также о способах таких подкормок.
За разделом следят Moderators, Admin, Олег сын Владимира
 107 24,002 [>|] Пятница, 19 Апреля 2024, 2:59
Тема: Весенняя подкормка
Автор: Bot_pchelovod
[X] Продукты пчеловодства
Пчелы дают не только мед, но и воск, прополис и другие продукты. Обо всех этих продуктах рассказано в этом разделе.
Подфорумы: Мёд, Пыльца (перга), Прополис, Воск, Маточное молочко, Пчелиный подмор, Пчелиный яд, Лечение различных заболеваний, Кулинарные рецепты
За разделом следят Moderators, Admin, Олег сын Владимира
 335 47,313 [>|] Вчера, 21:09
Тема: перетопка воска
Автор: Коновал
[X] Явления, болезни и вредители пчёл
Всё о заболеваниях и вредителях пчёл, явлениях оказывающих негативное влияние, лекарственных препаратах, методах лечения и профилактики. "Народные и природные" рекомендации по лечению заболеваний пчёл.
Подфорумы: Обработка, Птицы и млекопитающие, Болезни расплода, Слет пчелосемей, Борьба с клещом варроа и акарапис, Насекомые и паразиты, Болезни пчел
За разделом следят Moderators, Admin
 522 97,039 [>|] Сегодня, 0:26
Тема: Нозематоз
Автор: volmar_georg
[X] Пчеловодство как бизнес
Все о реализации продукции пчеловодства. Где, по чем, кому. Вопросы о таре, фасовке, упаковке, хранении, перевозке. Коммерческих взаимоотношениях между пчеловодами и организацями.
При поддержке: Pchelovod.Com

Подфорумы: Общие вопросы бизнес-пчеловодства, Цены и ценообразование, Экономика пчеловодства, Вопросы реализации продукции пчеловодства, Закрытые темы
За разделом следят Moderators, Admin, AIF
 521 96,009 [>|] Пятница, 26 Апреля 2024, 15:04
Тема: Мнения об узбекских пакетах
Автор: николай6474
[X] Статистика пчеловодства
В этом разделе методом опроса пчеловодов сводятся данные по различным показателям пчеловодной отрасли
За разделом следят Admin, Moderators, AIF
 47 8,825 [>|] Четверг, 18 Января 2024, 10:26
Тема: медосбор по регионам и обла...
Автор: Marsello
[X] Темы, временно на премодерации


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Тема: ----
Автор: ----
[!] Закрытые темы


 10 14,268 [>|] Среда, 08 Февраля 2017, 3:37
Тема: подкормка помадкой
Автор: petrovck

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> Всё, что рядом с пчеловодством

  Форум Тем Ответов Последнее сообщение
[X] Производители пчеловодам
Раздел форума посвященный общению непосредственно производителей с нами, потребителями-пчеловодами. Здесь допускается рассказ о новых разработках, оборудовании, программ, книг и т.д., обсуждение, советы и рекомендации.
За разделом следят Moderators, Admin, Олег сын Владимира
 89 17,510 [>|] Пятница, 12 Апреля 2024, 15:20
Тема: Гидростанции для пасеки
Автор: Shadow
[X] Идеи пользователей форума в жизнь
Часто на страницах нашего форума возникают темы люди в которые делают нужные и интересные проекты, этот раздел специально для них.
Подфорумы: Идеи в разработке, Реализованные идеи, Закрытые, Рег-Te-Ma
За разделом следят ОлАн, Admin
 140 16,577 [>|] Пятница, 26 Апреля 2024, 21:54
Тема: Дочь Элит
Автор: ОлАн
[X] Обучение пчеловодству
Раздел, посвященный, всем аспектам, связанным с пчеловодным образованием.
За разделом следят Moderators, Admin, Олег сын Владимира
 48 3,679 [>|] Воскресенье, 21 Апреля 2024, 15:55
Тема: Обучение ИО
Автор: barskuk1
[X] Медоносная база пчеловодства
Все о медоносных растениях, цветении, медопродуктивности, посадках и т.д.
Подфорумы: Медоносы в растительных сообществах, Виды растений-медоносов, Фенология медоносов, Нектаропродуктивность медоносов и угодий, Технология возделывания медоносов, Пыльценосные растения
За разделом следят Moderators, Admin, ВЛАДМИР, druid_ka
 334 20,781 [>|] Четверг, 25 Апреля 2024, 21:08
Тема: ПОМОГИТЕ ОПРЕДЕЛИТЬ РАСТЕНИЕ
Автор: Bot_pchelovod
[X] Закон и пчеловодство
Пчеловодство в законах, правилах, ГОСТах, нормах, и т.д.
За разделом следят Moderators, Admin
 236 39,048 [>|] Вчера, 20:58
Тема: Законопроект по маркировке ...
Автор: Мордасов Владимир
[X] Объединение пчеловодов
Все об общественных, международных, российских, республиканских, местных обществах, союзах и объединениях пчеловодов.
Подфорумы: Апимондия 2013, Съезд "Пчеловод.ИНФО - 2008", Съезд "Пчеловод.ИНФО - 2009", Съезд "Пчеловод.ИНФО - 2010", Съезд "Пчеловод.ИНФО - 2011", Съезд "Пчеловод.ИНФО - 2012", Съезд "Пчеловод.ИНФО - 2013", Съезд "Пчеловод.ИНФО - 2014", Съезд "Пчеловод.ИНФО - 2015", Съезд "Пчеловод.ИНФО - 2016", Съезд "Пчеловод.ИНФО - 2017", Съезд "Пчеловод.ИНФО - 2018, Съезд "Пчеловод.ИНФО - 2019
За разделом следят Moderators, Admin, Алкор, Борис Ос.
 258 21,138 [>|] Четверг, 22 Февраля 2024, 12:45
Тема: Международный IV съезд пром...
Автор: n-farmer
[X] Пчеловод и общество
Все, что связано с взаимоотношениями пчеловодов с окружающими людьми, соседями, организациями и т.д..
При поддержке: газета Пасека

За разделом следят Moderators, Admin, Алкор, Хенкер, Борис Ос.
 264 22,188 [>|] Понедельник, 04 Марта 2024, 11:51
Тема: Обращение к руководству пер...
Автор: ponchik
[X] Этой ярмарки краски ...
Здесь общаемся о медовых ярмарках, пчеловодных праздниках и т.д.
За разделом следят Moderators, Admin, Олег сын Владимира
 19 202 [>|] Пятница, 17 Марта 2023, 11:40
Тема: Мёд из грецкого ореха
Автор: АНДРЕЙ1976
[X] Пчело-интернет
Здесь всё о пчёлах из интернет пространства: любые обсуждения, объединенные тематикой "пчеловодство и интернет"
При поддержке: BeeNavigator.RU

За разделом следят Moderators, Admin, Олег сын Владимира
 79 4,029 [>|] Воскресенье, 21 Апреля 2024, 17:05
Тема: YouTube канал Белорусское П...
Автор: ivtodi
[X] Юмор пчеловодов
В этом разделе все интересные, смешные и забавные истории и байки с участием пчел и пчеловодов.
За разделом следят Moderators, Admin, Олег сын Владимира
 54 7,844 [>|] Понедельник, 19 Февраля 2024, 17:24
Тема: Юмор
Автор: Бугор
[X] Обсуждаем статьи, размещенные на форуме
Здесь идет обсуждение статей, которые размещены пользователями на нашем форуме.
За разделом следят Admin, Moderators, Олег сын Владимира
 59 4,250 [>|] Четверг, 11 Апреля 2024, 4:51
Тема: "Как будто душ приняли"
Автор: vikchem
[X] Вроде о пчеловодстве, а вроде и нет ...
Форум который не имет определенной тематики, но при этом все же о пчеловодстве ...
За разделом следят Admin, Moderators, Олег сын Владимира
 67 10,504 [>|] Среда, 17 Апреля 2024, 8:41
Тема: Пчеловодство под угрозой ис...
Автор: v888v
[X] Кооперация и сотрудничество пчеловодов


 3 295 [>|] Четверг, 04 Мая 2023, 11:18
Тема: Ищем пчеловода для работы н...
Автор: Дмитрий Елистратов
[!] Закрытые темы


 770 25,084 [>|] Суббота, 06 Мая 2017, 14:50
Тема: «Улей и вольное движение во...
Автор: Геннадий Козлов

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> Пчеловодство в регионах

  Форум Тем Ответов Последнее сообщение
[X] Северо-западный регион

Подфорумы: Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, Карелия, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область, Республика Коми
За разделом следят Moderators, Admin
 182 162,361 [>|] Вчера, 23:56
Тема: На ленинградских пасеках
Автор: Антоха с Романовки
[X] Центральный регион

Подфорумы: Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область, Московская область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область
За разделом следят Admin, Ment, Moderators
 459 177,963 [>|] Сегодня, 0:19
Тема: Подмосковное пчеловодство
Автор: Ruslan888
[X] Южный регион

Подфорумы: Астраханская область, Волгоградская область, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская республика, Калмыкия, Карачаево-Черкесская республика, Краснодарский край и Адыгея, Ростовская область, Северная Осетия - Алания, Ставропольский край, Чечня, Крым
За разделом следят AIF, Admin, Moderators
 188 196,520 [>|] Вчера, 22:29
Тема: Пчеловодство Ставрополья
Автор: Николай С
[X] Приволжский регион

Подфорумы: Башкирия, Кировская область, Коми-Пермяцкий Автономный Округ, Марийская республика (Марий Эл), Мордовия, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Самарская область, Саратовская область, Татарстан, Удмуртия, Ульяновская область, Чувашия
За разделом следят Moderators, Admin
 225 224,871 [>|] Вчера, 20:36
Тема: пчеловоды вятского края
Автор: ВАВасильевич
[X] Сибирский регион

Подфорумы: Алтайский край, Бурятия, Иркутская область, Кемеровская область, Красноярский край, Новосибирская область, Омская область, Республика Алтай, Томская область, Тува, Хакасия, Читинская область и Агинский Бурятский Автономный Округ
За разделом следят Moderators, Admin, АЛЕКСАНДР ALE69998120, Александр57
 148 181,480 [>|] Вчера, 22:39
Тема: На завалинке, в Алтайском крае
Автор: алексей 71
[X] Уральский регион

Подфорумы: Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный Округ, Челябинская область, Ямало-Ненецкий Автономный Округ
За разделом следят Moderators, Admin, Degtiarev
 128 109,349 [>|] Вчера, 20:59
Тема: Погода, пчеловод и пчелы
Автор: tsajad
[X] Дальневосточный регион

Подфорумы: Амурская область, Еврейская Автономная Область, Камчатская область, Магаданская область, Приморский край, Сахалин, Хабаровский край, Якутия
За разделом следят Admin, Moderators, Дмитрий_1
 73 15,348 [>|] Вторник, 02 Апреля 2024, 4:20
Тема: Приморское пчеловодство.
Автор: Александр 1979
[!] Закрытые темы


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Тема: ----
Автор: ----

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> Пчеловодство за рубежом

  Форум Тем Ответов Последнее сообщение
[X] Украина

Подфорумы: Восточная, Западная, Северная, Центральная, Южная
За разделом следят Admin, Moderators
 80 10,965 [>|] Понедельник, 25 Марта 2024, 8:20
Тема: Пчеловодство в Новороссии
Автор: Валент
[X] Среднеазиатский регион

Подфорумы: Казахстан
За разделом следят Admin, Moderators, Саня
 17 7,266 [>|] Среда, 30 Августа 2023, 7:52
Тема: Пчеловодство в Казахстане
Автор: микола з ляховы
[X] Беларусь

За разделом следят Admin, Moderators, Александр-Беларусь
 259 102,853 [>|] Среда, 24 Апреля 2024, 20:28
Тема: погода в Белоруссии
Автор: григорий 1205
[X] Балтийский регион

За разделом следят Admin, Moderators, Карлов
 6 164 [>|] Вторник, 03 Ноября 2020, 20:57
Тема: пчеловоды Финляндии
Автор: pchelovod
[X] Закавказский регион

За разделом следят Admin, Moderators
 8 910 [>|] Воскресенье, 04 Февраля 2024, 18:20
Тема: пчеловодство в Грузии
Автор: asbalo
[X] Молдова

За разделом следят Admin, Moderators, Карлов
 12 1,136 [>|] Понедельник, 24 Июля 2023, 11:09
Тема: Как дела в Молдове?
Автор: жужуля
[X] Евросоюз

За разделом следят Admin, Moderators, Карлов
 32 27,504 [>|] Вторник, 16 Апреля 2024, 18:32
Тема: Уголок "пчеловодов" Испании
Автор: ponchik
[!] Закрытые темы


 4 276 [>|] Понедельник, 05 Декабря 2016, 17:58
Тема: Отчет Евро Союза за 2013 год
Автор: v35737

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> We speak about bees in English

  Форум Тем Ответов Последнее сообщение
[X] We speak about bees in english
Welcome!
We will be glad to help you solve your problems even if you don't speak Russian!
За разделом следят Moderators, Admin
 18 498 [>|] Пятница, 16 Июня 2023, 15:57
Тема: Ищу переводчика статей
Автор: bursakov

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> Работа форума

  Форум Тем Ответов Последнее сообщение
[X] Всё о форуме
Здесь нужно задавать любые вопросы, связанные с работой форума, предлагать, то, что вы хотели бы видеть на форуме. Какие разделы добавить, что удалить.
Здесь же публикуются новости форума.

Подфорумы: Устранение неполадок, Новости форума, Предложения и пожелания
За разделом следят Moderators, Admin
 394 12,068 [>|] Воскресенье, 14 Апреля 2024, 20:33
Тема: Форум + telegram
Автор: старатель
[X] Сайты, поддерживающие форум.
Непременно посетите эти сайты. Там Вы найдете очень много дополнительной полезной практической информации по пчеловождению.

За разделом следят Moderators, Admin, Борис Ос.
 71 868 [>|] Четверг, 04 Января 2024, 14:34
Тема: "Пчеловодное дело"
Автор: Pasechnik-spb

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> Флейм и реклама

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[X] Реклама
Раздел, в котором и только в котором разрешаются объявления пчеловодов рекламного характера. Все объявления должны быть связаны с пчеловождением. Публикация сообщений в этом разделе возможна только после 10 полезных сообщений в пчелофорумах.

Администрация форума не несет ответственности за содержание объявлений и оставляет за собой право не допускать объявления к публикации без объяснения причин.

Все объявления будут добавляться (станут видимыми для всех) ПОСЛЕ одобрения их модераторами форума!!!

Подфорумы: Реклама / Продам, Реклама / Куплю, реклама / приглашаем на работу, Архив, Адреса пчело-магазинов, пчелохозяйств и пр., Только адреса, только контакты!
За разделом следят Moderators, Admin
 5,438 107,050 [>|] Вчера, 18:41
Тема: Продажа пчел, пакетов и маток
Автор: Bot_pchelovod

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Пчеландия о пчеловодстве
пчеловодство


Текстовая версия Сейчас: 28 Апреля 2024

Пчеловодство и пчеловоды

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